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Beşiktaş'ta yeni hoca için Okan Buruk ön planda

Beşiktaş'ta yeni hoca için Okan Buruk ön planda

Siyah-beyazlı yönetimin, hem genç hem de hücumu sevmesinin yanı sıra düşük bütçe ile çalışabilir olmasından dolayı istediği Çaykur Rizespor’un hocası mayıs ayını işaret etti.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek isim merakla beklenirken Okan Buruk da yönetimin istediği isimler arasında. Guti Hernandez, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın aday olduğu teknik direktörlük koltuğu için Ç. Rizespor’da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Okan Buruk da favorilerden biri hâline geldi ancak genç çalıştırıcı yönetimi kibarca beklemeye aldı.

Ön plana çıktı

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Güneş’le son sezonlarda takımın kazandığı hücumcu kimliğin kaybedilmemesi için genç teknik adamın ideal bir isim olduğu görüşünü savunduğu öğrenildi. Önümüzdeki sezon gençleştirilecek kadroya genç bir teknik adamın daha uygun olacağı görüşünden dolayı Buruk’un adı ön plana çıkmış durumda. 

Avantajları fazla

Yönetim gelecek sezon futbola ayrılan bütçeyi 30 milyon avro civarına kadar düşürecek. Teknik direktörlük kariyerine başladığından bu yana düşük bütçelerle çalışmaya alışkın olması sebebiyle  Buruk’un hem Lucescu hem de Abdullah Avcı’dan daha şanslı olduğu konuşuluyor. Beşiktaş formasını 2005-06 sezonunda giyen ve camiayı da tanıyan bir isim olmasından dolayı yönetimin tercih ettiği isimlerden biri olan genç teknik adam, siyah-beyazlı yöneticilerin ilgisine şimdilik karşılık veremedi.

Ç. Rizespor’un başarısı için tamamen takımına konsantre olmak istediğini ileten Buruk, görüşmeyi sezon sonunda yapmayı tercih ettiğini söyledi. Böylelikle Beşiktaş ile Okan Buruk arasında yapılacak olan görüşme, ligin bitiminin denk geldiği mayıs ayının sonuna ertelenmiş oldu.

Altyapısı sağlam

Guus Hiddink döneminde A Millî Takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Okan Buruk, ay-yıldızlı ekipte Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörü olmuştu. Elazığspor’un başında 2013 yılında ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadı.

Ertesi sezon Gaziantepspor’la ligi onuncu bitirdi. Sivasspor’da on bir maçta iki galibiyet, yedi mağlubiyet gelince istifa etti. Göztepe’de sezona iyi başladı ama takım düşüşe geçince görevinden ayrıldı. Geçen sezon Akhisarspor’a Türkiye Kupası’nı kazandırdı. Bu sezon altıncı haftada Çaykur Rizespor’un başına geçti ve ilk yarıyı sonuncu bitiren takımı şu anda ligde on birinci sıraya yükseltti.

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