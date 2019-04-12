Ankara'daki görüşmede Erdoğan ve Binali Yıldırım'dan dikkat çeken detay

İstanbul'da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cuma namazını kılmak için aynı camiiye geldi. İkilinin cuma namazı sonrası aynı makam aracına binerek ayrılmaları ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte çıkarken, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki de aynı camide cuma namazını kıldı.

Aynı araçla ayrıldılar

Ankara'daki Başyazıcıoğlu Camii çıkışı açıklama yapılmazken, Erdoğan ve Yıldırım'ın aynı makam aracına binmeleri dikkat çekti.