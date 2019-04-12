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Deri ihracatında ödüller sahiplerini buldu

Deri ihracatında ödüller sahiplerini buldu

Deri Mamulleri İhracatcıları Birliğinin açıkladığı "İhracatta Fark Yaratanlar - Yılın Başarılı İhracatçıları" ödülleri sahiplerine teslim edildi. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl gerçekleştirdiği ihracat ile sektöründe ilk 5 firma arasına giren Desa ve Adesa firmaları ödül almaya hak kazandı

Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin açıkladığı “İhracatta Fark Yaratanlar - Yılın Başarılı İhracatçıları” ödülleri sahiplerini buldu.

2018 yılının en büyük ihracatını gerçekleştiren ilk 5 firma arasına giren Desa ve Adesa firmaları ödül almaya hak kazandı.

25 ülkeye ihracat

Türkiye’de deri ve deri mamulleri üretim ve ihracatı konularındaki çalışmalarıyla bilinen Desa Deri San ve Tic. AŞ'nin, 25 ülkeye ihracat yaptığı ve 180 yurtdışı satış noktasında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Şirketin, uluslararası tasarım ekibi tarafından oluşturulan koleksiyonlarının Milano, Paris gibi moda haftalarında sergilendiği ve dünyanın birçok lüks markasıyla da süregelen işbirliklerinin devam ettiği kaydedildi.

İtalya'ya iharacatın yüzde 76'sı onlarda

Yapılan açıklamaya göre, Adesa Mağazacılık'ın, Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı deri saraciye ürün ihracatının yüzde 76’sını tek başına gerçekleştirdiği bildirildi.

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