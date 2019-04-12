Abdullah Gül, seçimler ile ilgili ilk kez konuştu ve uyardı!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da devam eden mazbata tartışmaları ile ilgili ilk kez konuştu. Gül, "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozdu. İstanbul'da devam eden tekrar sayımlarla ilgili konuşan Gül, "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" dedi.

"Günlük siyasete girmeyeceğim"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la parti kuracağı konuşan Abdullah Gül, yerel seçimlere ilişkin Odatv'ye konuştu. Gül, yeni parti kuracağı iddialarına sessiz kalırken "Hakkınızda bu kadar yazılıyor, çiziliyor, hiç mi gaza gelmiyorsunuz?" şeklindeki soruya "Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz" diye cevap verdi.

"Güçlü olunca başkasına yapmamız lazım"

İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişki açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Türkiye'nin demokrasi gücünün büyük olduğunu vurgulayıp gelinen noktanın çok üzücü olduğunu ve vaktiyle kendilerine yapılan yanlışları, güçlü olunca başkalarına yapılmaması gerektiğini söyledi.