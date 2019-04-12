Moody's Türkiye yüzde 2 küçülecek

Moody's'ten Çarşamba günü açıklanan reform paketine dair açıklama geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'de yapısal problemlerin devam ettiğini ve açıklanan reform programının içeriğinin zayıf olduğunu belirtti.

Türkiye'den daha fazla sermaye çıkışı riski olduğunu ifade eden kurum tahsili gecikmiş alacakların seviyelerine dair de belirsizliğin sürdüğünü bildirdi.

Aynı zamanda Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralmasını beklediğini bildirdi. Yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 17 olarak tahmin etti. Türkiye için son değerlendirmelerinde; IMF bu yıl için yüzde 2,5, OECD ise yüzde 1,8 küçülme tahmininde bulunmuşlardı.