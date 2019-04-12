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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama

İlkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasında yapılan BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. 29 Mart'ta açıklanması beklenen BİLSEM sonuçları hala açıklanmadı. Veli ve öğrenciler sonuçları bekliyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır, MEB net tarihi verdi mi?

29 Mart tarihinde açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçlarının tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM grup tarama sınav sonuçlarının tarihine ilişkin duyuru yayımladı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan BİLSEM grup tarama sınavı 19 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sınav sürecinin tamamlanması ardından sonuç tarihi merak konusu oldu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından tarama süreci yürütülen BİLSEM, başvuru sürecinin uzaması dolayısıyla grup tarama sınav sonucunun açıklanacağı tarih değişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yeni tarihi paylaştı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇ TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”

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