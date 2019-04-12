İhaneti öğrendi çocuğunun yanında eski karısının boğazını kesti

ZONGULDAK'ta, eski eşi Dudu Çeştepe (40) için polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan ve soruşturma sırasında eski eşini ormanlık alanda bıçakla boğazını keserek öldürdüğünü itiraf eden Murat Basançelebi (41) ifadesinde, "Beni aldattığı için ayrılmıştık. Beni aldatmadığını söylemesi üzerine daha sonra yeniden barıştık. Evlenmedik ama birlikte yaşamaya devam ettik. Bir süre sonra beni aldattığını itiraf etti. Ormana götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi.

Karaelmas Polis Merkezi'ne, 7 Ağustos 2018'de başvuruda bulunan Murat Basançelebi, bir süre önce boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Dudu Çeştepe'nin 4 gün önce 'Ankara'ya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dudu Çeştepe'yi bulmak için çalışma başlattı.

Dudu Çeştepe'nin uzun süredir hastane, devlet dairesi, kurumlar ve bankalarda işlem yapmadığı anlaşılınca polis olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Dudu Çeştepe'ye ait cep telefonu sinyal bilgilerini takibe aldı.

Telefonunun en son Karabük'te olduğu tespit edildi

Telefonun en son Murat Basançelebi’nin ailesinin yaşadığı Karabük'ün Yenice ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis, Murat Basançelebi ile annesi Y.B. (68), diğer eski eşi H.V. (40) ile H.V.'den olma kızları T.B. (22) ve G.B.'yi (19) gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti

Murat Basançelebi, ilk ifadesinde eşinin kayıp olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak polisin çapraz sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, Murat Basançelebi’nin 3 Ağustos 2018 tarihinde Yenice'ye gelerek birlikte yaşadığı eski eşi Dudu Çeştepe'nin kendisini aldattığını itiraf ettiğini, cinayeti işlediğini kendilerine söylediğini, işleri yoluna koyduğunda polise gidip teslim olacağını ve bu süre zarfında kimseye bir şey söylememeleri gerektiğini kendilerine anlattığını ifadelerinde belirttiler.

''Ormana götürüp boğazını keserek öldürdüm''

Yeniden sorguya alınan Murat Basançelebi, "Dudu Çeştepe ile beni aldattığı için ayrılmıştık. Beni aldatmadığını söylemesi üzerine daha sonra yeniden barıştık. Evlenmedik ama birlikte yaşamaya devam ettik. Bir süre sonra beni aldattığını itiraf etti. Evde tartıştık. Ailemin yanına gitmek için Karabük'ün Yenice ilçesine doğru yola çıktık. Ormanlık alanda durdum. Ormana götürüp boğazını keserek öldürdüm. Pişmanım." dedi.

Hayvanlar cesedi parçalamış

Polis, Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiindeki ormanlık alanda cesedin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede kadının öldürüldükten sonra yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Polis yaklaşık 300 metrekarelik alana yayılan cesedin parçalarını titizlikle topladı.

Çocuğunun yanından öldürmüş

Öte yandan cinayetin işlendiği esnada çiftin 3,5 yaşındaki çocuklarının da yanında olduğu, Murat Basançelebi’nin eski eşini öldürdükten sonra bu nedenle gömmeye fırsat bulamadığı öğrenildi. Eşinin cep telefonunu ise yanına alarak ailesinin yanına gittiği, telefonda eşinin kendisini aldattığı yönünde mesajlar olduğunu iddia ederek yanına aldığı tespit edildi.

Tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Y.B., H.V., T.B. ve G.B. savcılıkta alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murat Basançelebi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.