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Eski hostes dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Eski hostes dehşet saçtı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eski hostes Yeşim B. (38), tartıştığı annesi Emine B.'yi (60) karnından bıçaklayarak, yaraladı.

Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., bugün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde, annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Karnının 3 yerinden yaraladı
Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı
Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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