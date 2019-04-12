TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat davası, 5 milyon 180 bin lira olarak sonuçlandı. Böylece Çocuk Esirgeme Kurumu'na (ÇEK) gidecek miktar da netleşmiş oldu.

Türkiye Futbol Direktörlüğü ve A Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme yolunu tutan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim cephesi ile TFF arasındaki davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi son sözlerini söyledi.

Son duruşmaya davacı Fatih Terim adına vekili Av. Rezan Epözdemir, davalı TFF'yı temsilen de Av.Hüseyin Karaahmetoğlu ile Av.Alp Karaahmetoğlu katıldıFatih Terim'in, 26 Temmuz'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi üzerine avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin euroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı. Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesine "itirazın iptali" davası açmıştı.

Yerel mahkemenin kararı TFF lehine bozulmuştu

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla davanın kısmen kabulüne ve asıl alacak üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılmasına hükmederek, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesini kararlaştırmıştı. Taraf vekillerinin kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliyesi (İstinaf mahkemesi) yerel mahkemenin kararını TFF lehine bozmuştu.

5 milyon 180 bin lira olarak onandı

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nde görülen duruşma neticesinde dosya 5 milyon 180 bin lira olarak onandı. Böylece Çocuk Esirgeme Kurumu'na (ÇEK) gidecek miktar da netleşmiş oldu. Bilindiği gibi Fatih Terim, tazminatın tamamının ÇEK'e bağışlanması talimatını vermişti.