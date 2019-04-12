İYİ Partili İsmail Koncuk'un paylaştığı seçim belgesi bakın ne çıktı

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Twitter hesabından paylaştığı yeni seçim belgesiyle ilgili Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü evrakı olarak paylaşılan belgeye ilişkin, bahsi geçen belgenin, daha önce düzenlenen belgenin yeni tarih verilerek hatalı işlem yapılmasından ibaret olduğunu bildirdi.

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu belgenin daha önce düzenlenen bir belgenin yeni tarih verilerek hatalı işlem yapılmasından ibaret olduğu belirtilirken, belgenin geçersiz kılındığı kaydedildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu belgeye işaret ederek, "Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor? " ifadelerini kullanmıştı.