5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!
Dolar’ın 5.81’i görmesinin ardından spiker Fatih Portakal, Twitter'dan “Peki sorumlu ya da sorumlular kim?” diye sordu.
Gazeteci Fatih Portakal, “Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık” açıklaması yaptı.
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Yerel seçimin İstanbul ayağının açıklanmaması ve uluslarası gelişmelerle birlikte yükselen dolarla ilgili Fatih Portakal’dan paylaşım geldi.
Potakal, kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşı yaptı:
Dolar 5,80 etrafında dolaşıp duruyor. Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık. Peki sorumlu ya da sorumlular kim? Ve öncelikli konuları ne acaba?— fatih portakal (@fatihportakal) 12 Nisan 2019