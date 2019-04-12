5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!

Gazeteci Fatih Portakal, “Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık” açıklaması yaptı.

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Yerel seçimin İstanbul ayağının açıklanmaması ve uluslarası gelişmelerle birlikte yükselen dolarla ilgili Fatih Portakal’dan paylaşım geldi.

Potakal, kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşı yaptı:

Dolar 5,80 etrafında dolaşıp duruyor. Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık. Peki sorumlu ya da sorumlular kim? Ve öncelikli konuları ne acaba?