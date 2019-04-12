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5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!

5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!

Dolar’ın 5.81’i görmesinin ardından spiker Fatih Portakal, Twitter'dan “Peki sorumlu ya da sorumlular kim?” diye sordu.

Gazeteci Fatih Portakal, “Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık” açıklaması yaptı.

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Yerel seçimin İstanbul ayağının açıklanmaması ve uluslarası gelişmelerle birlikte yükselen dolarla ilgili Fatih Portakal’dan paylaşım geldi.

Potakal, kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşı yaptı:

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