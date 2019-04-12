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İlk kez fotoğrafları çekilen kara deliğe isim verildi

İlk kez fotoğrafları çekilen kara deliğe isim verildi

Dünyanın ilgi ile takip ettiği ve 10 Nisan’da fotoğrafı yayınlanan kara deliğe bir isim de verildi. “Powehi”

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 2012’de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla kurulan, Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) 10 Nisan’da tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayınlanmıştı.

Kara deliğe ismini veren kişi, Hilo’daki Hawaii Üniversitesi’de Hawaii dili profesörü olan Larry Kimura oldu. Powehi isminin Hawaii dilindeki anlamı ise, “yaratılışın sonsuz karanlık kaynağı.”

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