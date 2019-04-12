Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019

Binlerce bekçi adayının merakla beklediği başvuru süreci başladı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ile bekçi alımı yapılacak. PA sınav yeri sorgulama ekranı açıldı. İşte, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve teslim edilecek evraklar hakkında bazı bilgiler

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, sınav merkezi detaylarının ise daha sonra açıklanacağı bilgisi yer aldı. İşte, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler

Ön sağlık kontrolü, evrak teslimi gibi işlemlerin yapılacağı bekçi alımı için sınav giriş yerleri belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, sınav merkezi detaylarının ise daha sonra açıklanacağı bilgisi yer aldı. İşte, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI: Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. Adayların şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezleri E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilecek.

İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacak.

Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

HANGİ EVRAKLAR TESLİM EDİLECEK?

1- Sınav giriş belgesi,

2- Sınav başvuru dilekçesi,

3- T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

4- Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

5- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

6- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf,

7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

8- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı),

9- Sağlık Bilgi Formu,

10- Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

11-Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.