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AB Türkiye'ye ne kadar mülteci yardım parası gönderdi

AB Türkiye'ye ne kadar mülteci yardım parası gönderdi

AB, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği paranın 2,2 milyar euroluk kısmını tahsis etti.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) yıllık raporunu yayınlandı. Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan fona toplam 6 milyar euro tahsis edildiği anımsatıldı.

2,2 milyar Euro ödeme yapıldı

Fon kapsamında insani yardım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 84 proje sözleşmesi imzalandığı belirtilen raporda, şimdiye kadar söz konusu projelere toplam 2,2 milyar euroluk ödeme yapıldığı belirtildi.

Raporda, mali desteğin ilk dilimi kapsamında 2 milyar 71 milyon 816 bin euro, ikinci dilim kapsamında ise 149 milyon 767 bin euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

İkinci kısım 450 milyon Euro

Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için mali desteğin ilk diliminin tamamen, ikinci dilimin ise 450 milyon euroluk kısmının sözleşmelere bağlandığı ifade edildi.

470 bin kişi faydalandı

Doğrudan nakit destekleme projesinden yararlananların sayısının 1,5 milyonu geçtiğine dikkat çekilen raporda, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'ndan da 470 bin kişinin faydalandığı kaydedildi.

Raporda, AB fonunun göçmenlere özellikle temel ihtiyaçları konusunda destek verdiği belirtildi.

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