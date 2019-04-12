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İmamoğlu'na "daha başkan olmadın oğlum" diyen Erkan Tan uyarılmış

İmamoğlu'na "daha başkan olmadın oğlum" diyen Erkan Tan uyarılmış

Ekrem İmamoğlu'na A Haber ekranlarından "Daha başkan olmadın oğlum" diyen spiker Erkan Tan, kanal yönetimi tarafından ciddi şekilde uyarıldı.

A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu için "Oğlum" ifadesini kullanan Erkan Tan'ın sözlerinin yankıları sürüyor. 

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bu çıkışı sonrası gelen tepkiler karşısında kayıtsız kalamayan kanal yönetiminin Tan'ı ciddi şekilde uyardığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Erkan Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslenmişti.

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