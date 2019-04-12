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Türk-İş kıdem tazminatında kırmızı çizgilerini açıkladı

Türk-İş kıdem tazminatında kırmızı çizgilerini açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay, kıdem tazminatındaki değişiklik hazırlıklarıyla ilgili kırmızı çizgisini açıkladı: "Geriye dönük hak kaybı olmamalı, bir yıla 30 gün hakkı korunmalı."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatında yeni sisteme yönelik hazırlıklarla ilgili konuştu. 

Atalay, "Bizim için önemli olan bir yıla 30 günlük kıdem tazminatı ödemesi olan 30 günü muhafaza etmek. Biz 30 günün üzerinden başka bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz. Fonlar bizim için hiç açıcı tablo değil. Mevcut yapıyı tutalım. Kıdem tazminatı alamayanlarla ilgili meseleyi çözelim.

'3 sendika bir araya gelmek zorundayız'

Dolaylı yönden arkadaşlarımıza ulaşmışlar, önümüzdeki hafta içinde bir toplantı olacağı söyleniyor. Mevcut yapı bozulacaksa onun içinde olmayız. Bireysel emeklilikle ilgili konu var o da bu meselenin içinde. Zorla tasarruf olmaz. BU meselede üç sendika bir araya gelmek zorundayız." 

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