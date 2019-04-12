Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yüksek teknoloji vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musafa Varank, Manisa'da 120 milyon liralı ile yapılan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Varank " Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler" dedi.

İnci Holding ile Japon GS Yuasa firması tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yüksek teknolojiyle donatılan yeni fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla törenle açıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada sanayide yerlileşmenin önemine değindi. "Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler." diye konuşan Bakan Varank, törende şu ifadeleri kullandı:

"Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz. Bu sistemde alıcı ve satıcıyı eş zamanlı destekleyeceğiz, böylece ölçeklendirme sorununu aşmayı ümit ediyoruz. Yine sistemimiz yerli katma değeri esas alacak"

Yabancılara da kapımız açık

Kapılarının yabancılara da açık olduğunu belirten Varank, "Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun, bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir" ifadelerini kullandı.

Seçimsiz 4.5 yıl

Bakan Varank, konuşmsına şöyle devam etti: "Şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var; ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"