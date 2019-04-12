Süleyman Soylu'nun "Saadet Partisi" sözlerine itiraz etti! Başını yaktı

Mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Saadet Partisi'ne yönelik sözlerine tepki gösteren iki kişi hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İddianameye dayanak olarak da, Soylu'nun emrindeki 3 polisin ifadesi gösterildi. Soylu’ya, Üsküdar’da konuşma yaptığı sırada hakaret ettikleri iddiasıyla 2 kişi hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 4’er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Soylu’yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdılar"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart’ta Soylu’ya Üsküdar’da konuşma yaptığı sırada itiraz ettikleri için gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, iki kişinin, halka hitaben konuşma yapan Soylu’yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdıkları iddia edildi.

"3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapis"

İddianamede, sanıkların alınan savunmalarında, Soylu’nun Saadet Partisi’ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ancak hakaret içerikli sözler söylemediklerini belirttikleri belirtildi. Olaya tanık olan 3 polis memurunun ise sanıkların Bakan Soylu’ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri anlatıldı. İki kişinin bu şekilde üzerilerine atılı ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçunu işledikleri öne sürülen iddianamede, her iki sanığın 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ne olmuştu?

Soylu, 17 Mart’ta Üsküdar’da yaptığı konuşmada, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, FETÖ’dür, PKK’dir, HDP’nin sözde vekilleridir” demişti. Bu sırada konuşmayı dinleyen Saadet Partisi Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Çamlıca ile yeğeni, Soylu’ya itiraz edince gözaltına alınmıştı.

Soylu’nun partisini PKK’yla işbirliği içinde göstermesi nedeniyle tepki gösterdiğini belirten Çamlıca ifadesinde, “Üsküdar Saadet Partisi ilçe yönetiminde görevli olduğumdan bu sözler üzerine sesli bir şekilde ‘Biz PKK’li değiliz, ben de Saadet Partiliyim, PKK’li değilim, vatanımı da seviyorum’ dedim. Sesimi duyan bakan da bana hitaben yine aynı şekilde devam edince bulunduğum yerde bir kargaşa oldu ve polisler beni alarak buraya getirdi. İddia edildiği gibi ben bakana bir hakarette bulunmadım. Bakan partime hakarette bulunduğundan dolayı şikâyetçiyim” demişti.