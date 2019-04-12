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"Ruanda" anmasına katılan Juncker, First Lady'i yakıyordu! Son anda kurtuldu

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruanda'da katıldığı soykırımı anma töreninde First Lady'i yakıyordu.

Adı zaman zaman toplantılarda sergilediği ilginç davranışlarıyla anılan AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın bu sefer de Ruanda soykırımının 25. yılı anma törenindeki sakarlığı çok konuşuldu. Junker, tören sırasında neredeyse elindeki meşale ile First Lady Jeannette Kagame'i yakıyordu.

Neredeyse Ruanda First Lady'sini yakıyordu

Burada, aralarında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve First Lady Jeannette Kagame'nin olduğu heyetle bir araya geldi.  Ancak Juncker, soykırım sırasında hayatını kaybeden 800 bin kişi anısına meşalerle yakılan 'Anma Işığı' anıtının ateşini tutuşturduktan sonra, dikkatsizliği sonucu neredeyse Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'i yakıyordu.

"Birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtuldu"

Heyet, anıtın ateşini yaktıktan sonra geriye doğru çekilirken, Juncker yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady'nin suratına doğru yaklaştırdı. Jeannette Kagame, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtuldu.

Juncker'ın dikkatsizliği kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

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