Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?

Koşulsuz sevgisi ile bizi sarıp sarmalayan babalarımızın en özel günlerinden biri olan babalar günü bu sene zaman araştırmaları hızlandı. Dünya üzerinde farklılık gösteren babalar günü ülkemizde her yıl haziran ayının üçüncü haftası pazar günü kutlanır. 2019 yılında babalar günü 16 Haziran'da kutlanacak.

Babalar Günü'nün ne zaman 2019 hangi ayda olduğu son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Babalar Günü'ne kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. İşte, 2019 Babalar Günü hakkında merak edilen tüm detaylar...

Babalar Günü, Türkiye'de geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ: Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.