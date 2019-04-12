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Mehmet Özhaseki'den önemli seçim açıklaması! Milletimize hayırlı olsun

Mehmet Özhaseki'den önemli seçim açıklaması! Milletimize hayırlı olsun

31 Mart yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın gerisinde kalarak Ankara'yı kaybeden Mehmet Özhaseki günler sonra seçimle ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

11 projeyle yola çıktık

Ankaralılara seslenen Özhaseki, AK Parti tecrübesinden ilhamla birçok alanda 111 projeyle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Birbirinden mühim projelerimizin her detayında, odak noktamız insanımız oldu, Ankara’mız oldu. İstisnasız tüm projelerimizi, gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk.

Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk

Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankaramıza bir söz verdik; Ankaramızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, 'Ben' değil 'Biz' merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hakim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankaramızla ahitleştik" dedi.

Ankara'mıza hayırlı olsun

Seçim günü Ankaranın kararını verdiğini aktaran Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankaramıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı canı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen, çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi oy oranıyla

Cumhur İttifakının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklarda ve meydanlarda kurulduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi.

Ömrümün sonuna dek onur duyacağım

Cumhur İttifakı’yla ülkemize kurulan tuzakları birer birer aşan, irade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; cesur ve dirayetli siyaset adamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım. AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Güzel başkentimize ve hemşerilerimize gönülden sevgilerimle" dedi. 

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