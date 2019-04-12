Dolar Merkez'in rezervleri sonrası yükselmeye başladı

Dün Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Merkez'in net rezervlerindeki düşüşün aralıksız 3. haftada da devam etmesiyle dolar 5.75 seviyesinin aştı.

İSTANBUL'daki seçim belirsizliği, ABD ile gerilen ilişkilerle gerilen dolar dün Merkez Bankası'nın rezervlerinin düşmesi ile tırmanışını devam ettirdi. Açıklanan verilere göre Merkez'in net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi.

Merkez'de yaşanan bu düşüş doları olumsuz etkiledi. Kur 5.7580 seviyesine kadar yükseldi. TL, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS de 19 baz puan artışla 430 seviyesini aştı.

Kur sabahın erken saatlerinde 5.75'e çıktı

Credit Agricole kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, TL’deki değer kaybının birçok faktörden kaynaklandığını söyleyerek, “Küresel bazda TL’ye bakış negatif ve dün açıklanan program bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmedi, yeni bir şey yok. Diğer taraftan rezervlerdeki düşüş, S400 konusu bunlar hep baskı unsuru” dedi ve şöyle devam etti:

Türk lirası neden değer kazansın

“Bence doğru soru ‘TL neden değer kazansın?’. Seçim konusu negatif bir faktör değil ancak beklemede olması nedeniyle yardımcı olmuyor. İstanbul’da seçimler tekrarlanırsa piyasaları olumsuz etkileyebilir.”