FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütte "mahrem abi" konumunda olduğu iddiasıyla aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kentteki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu gerekçesiyle aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet müdürü E.E'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

E.E'nin, öğrenciliği döneminde polis akademisinde sözde "imamlık" yaptığı, mezun olduğunda da polis akademisindeki örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve İzmir'deki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu öne sürüldü.

Sahte kimlikle yakalanan zanlının, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün mahrem sorumlularınca oluşturulan listede en üst sırada olduğu belirtildi.

E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.