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İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı

Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı

DHMİ, İstanbul Havalimanı'nda 7-11 Nisan'da gelen yolcu sayısının 329 bin 106, giden yolcu sayısının 308 bin 668, toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğunu duyurdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-6 Nisan'da büyük taşınmanın gerçekleştiği dünya havacılığının yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda, 7-11 Nisan'da gelen yolcu sayısının 329 bin 106, giden yolcu sayısının 308 bin 668, toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğu belirtildi. 

Açıklamada, havalimanına inen uçak sayısının 2 bin 18, havalimanından kalkan uçak sayısının 2 bin 43, toplam uçak trafiğinin de 4 bin 61 olduğu kaydedildi.

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