Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın hiçbir partinin yönetim organı olmadığına dikkat çekerek, ''Hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir." dedi. Çelik, muhalefet tarafından dillendirilen Büyükçekmece iddialarına da sert çıkarak ''Ellerinde bilgi belge varsa hemen yargıya başvursunlar.'' ifadesini kullandı.

İstanbul'daki tartışmalı seçimle ilgili de konuşan Ak Parti Sözcüsü, ''Birleştirme tutanakları büyükşehirle ilgili ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımızı var. O itiraz hakkımız ivedilikle, vakit geçirmeden kullanılacaktır.'' şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkan detaylar:

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S-400 meselesi değildir. S-400, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir tedbir alma meselesidir. ABD'nin silah pazarındaki rekabetini, NATO müttefikliği meselesine taşımaması gerekir." dedi.

"Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir"

"Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."

Çelik, "Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir." şeklinde konuştu.

"YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK'yı yönlendirmeye çalışmak, YSK'ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi aslında konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmaları anlamına geliyor. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

"(CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler."

"Ellerinde bilgi belge varsa hemen yargıya başvursunlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Büyükçekmece'de polisin sahte tutanak tuttuğu iddiası) Ellerinde bilgi belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Güvenlik güçlerini bu şekilde zan altında bırakmak, AK Parti'lileri bu şekilde zan altında bırakmak kuşkusuz bir yargı konusudur, olacaktır. Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti'de de diğer partilerde de söz konusu değildir." dedi.