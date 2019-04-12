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Cinsel istismar sanığına rekor ceza

Cinsel istismar sanığına rekor ceza

Gaziantep'te kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ile avukatı katıldı.

Sanık E.Ç, savunmasında davaya konu olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın mağdura apartmanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğunu, kamera kayıtları ve deliller kapsamında atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıl hapis cezası verdi.

Cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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