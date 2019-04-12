HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi sorgulaması

KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi sorgulaması

MSB, Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başvurusu olumlu değerlendirilip seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan uzman erbaş adayları, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar fiziki yeterlilik ve çeşitli konulardaki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla test sürecine tabi tutulacak.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı. Adaylar yapacakları sorgulama neticesinde Ankara Cebeci’de bulunan MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetlere katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenebiliyor.


MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonucunuzu sorgulamak için TIKLAYINIZ!

Seçim aşaması faaliyetleri ne zaman?

Uzman erbaş adayları, yapacakları sorgulama neticesinde seçim aşaması faaliyetlerine hangi gün katılacaklarını öğrenebiliyor. MSB tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

Seçim aşaması faaliyetlerine götürülmesi gereken belgeler neler?
Sınav çağrı belgesi
Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma yok ise geçici mezuniyet belgesi de kabul ediliyor.)
Askerlik hizmetini çavuş olarak icra etmiş adaylar için; varsa çavuş diplomasının sureti
Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için; terhis belgesinin aslı ve fotokopisi
Varsa ehliyet, askeri ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi gibi belgelerin asılları ve birer adet fotokopileri
Şehit/gazi çocukları için; durumunu belirtir belge
Askerlik hizmeti devam eden adaylar için; nitelik belgesi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
“Fiziki yeterlilik testi sırasında meydana gelmesi muhtemel sağlık problemlerinde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresini içeren muvafakatname
Tek hekimden onaylı sağlık raporu
Son 3 ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf 

SON DAKİKA HABERLERİ
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Ekrem İmamoğlu YSK'ya çağrıda bulundu
Ekrem İmamoğlu YSK'ya çağrıda bulundu
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
YSK'dan HDP'nin başvurusuna ret
YSK'dan HDP'nin başvurusuna ret
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Angela Merkel'e taziye telefonu
Erdoğan'dan Angela Merkel'e taziye telefonu
Hadi Özışık: Vicdanım bunları kabul etmiyor
Hadi Özışık: Vicdanım bunları kabul etmiyor
Can Bartu kaç yaşında neden öldü ölüm sebebi ne?
Can Bartu kaç yaşında neden öldü ölüm sebebi ne?
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
Şarkıcı İzel soyadı nedir yüzü neden oldu İzel kimdir yaşı
Şarkıcı İzel soyadı nedir yüzü neden oldu İzel kimdir yaşı
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar