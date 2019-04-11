Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Norveçli sağ bek Martin Linnes'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi - Sayfa 1

Galatasaray'da beklenen oldu ve Martin Linnes'in sözleşmesi uzatıldı. Kontratı sezon sonu sona erecek Norveçli oyuncuyla 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi - Sayfa 2

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.

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Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi - Sayfa 3

Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.

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Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi - Sayfa 4

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. 

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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