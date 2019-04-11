Galatasaray, Linnes'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Norveçli sağ bek Martin Linnes'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da beklenen oldu ve Martin Linnes'in sözleşmesi uzatıldı. Kontratı sezon sonu sona erecek Norveçli oyuncuyla 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.
Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.