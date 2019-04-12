Adana'da ele geçirildi! Bir gramı 23 milyon dolara satılılıyor

Durumun bildirilmesi üzerine Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderdi. 1 gramı 4 milyon dolar yaklaşık 23 milyon TL'ye satılan ve kaliforniyum olduğu tahmin edilen maddeyi incelemesi için olay yerine bir ekip daha istendi.