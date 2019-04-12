Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Anadolu Ajansı
NİĞDE'de üniversite öğrencisi T.Y., kaldığı yurdun 2'nci katında pencere kenarında makyaj yaparken iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan T.Y., hastanede tedaviye alındı.
NİĞDE'de, kaldığı yurdun 2'nci kat penceresinde makyaj yapan öğrenci düşerek yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdunda kalan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi T.Y. (20), dengesini kaybederek pencereden düştü.
Yetkililerinin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin, kafatasında çatlak tespit edildi.
Ağır yaralanan T.Y.'nin makyaj yaparken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.