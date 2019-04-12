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Maltepe'de kavga çıktı! Oy sayımı durdu

Maltepe'de kavga çıktı! Oy sayımı durdu

AK Parti'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlayan oy sayımı çıkan gerginlik nedeniyle durdu. Polis salona girerek tarafları dışarı çıkarırken, tartışmanın kurul üyelerinin artırılması üzerine çıktığı ileri sürüldü.

İSTANBUL seçimlerinde düğüm bir türlü çözülmüyor! Büyükçekmece'nin iptali için yapılan başvurunun ardından Maltepe'de de benzer bir başvuru yapıldı. AK Parti'nin başvurusuyla tüm oylar sayılırken akşam saatlerinde çıkan gerginlik nedeniyle sayıma ara verildi.

CHP, Maltepe'deki kurul sayısındaki yetersizlik nedeniyle sayımın günlerce süreceği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, oy sayımına ilişkin kurul sayısını artırma kararı vermişti.

İşte bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde CHP ve AK Partililer arasında tartışma yaşandı. Salona Çevik Kuvvet Polisi gelirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Kurul sayısı arttı yarın devam edilecek

Öte yandan yaşanan gerginlik nedeniyle Maltepe İlçe Seçim Kurulu kararıyla sayım yarın sabaha kadar durduruldu. Sayımlar 20 kurulla yarın sabah kaldığı yerden devam edecek.

İşte Maltepe'deki son durum

Maltepe'de 1089 sandıktan yaklaşık 600'ü sayıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 13 bin 995 olduğunu söyledi.

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