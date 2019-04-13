Albayrak: Türkiye’nin tezlerini ortaya koyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha, Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk” dedi.

ABD'de düzenlenen Dünya Bankası ve IMF bahar toplantıları programlarına katılmak üzere başkent Washington'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Albayrak, "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha, Türkiye'nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.