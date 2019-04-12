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Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!

Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaydedildiği ileri sürülen görüntülere MHP eski milletvekili Sinan Oğan tepki gösterdi. Oğan, sapığın biran önce bulunması çağrısı yaptı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler mide bulundurdu. Görüntülerde oldukça yaşlı olduğu görülen bir şahıs, erkek çocuğunu taciz ediyor. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler için polise "bulun" çağrısı yapıldı.

Ankara, önceki gün köpeklere yönelik vahşi cinayeti konuşurken bu kez de bir markette çekilen görüntüleri konuşuyor. İddiaya gören Etimesgut'ta bulunan bir marketin güvenlik kameralarına takılan görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde oldukça yaşlı olduğu görülen bir şahıs, buzdolabı başında bekleyen erkek çocuğunu önce öpüyor ardından da taciz ediyor.

Sosyal medyadan "bulun" çağrısı

Mide bulandıran görüntüden bir kareyi twitter hesabından paylaşan MHP eski Milletvekili Sinan Oğan, şahsın bulunması için çağrıda bulundu. 

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