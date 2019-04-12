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Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu

VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Cesetler, Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkale ilçesi İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen 2 düzensiz göçmenin cesedinin tespit edildiğini söyledi. 

Bunun üzerine güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulunduğunu belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Uyruğu tespit edilemeyen cesetlerin 20-25 yaşlarında olduğu, ilk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizce bölgede arama çalışmalarına devam edilmektedir. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir."

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