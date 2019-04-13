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15 -21 Nisan 2019 Başak Burcu Hande Kazanova Parasal konular önemli

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
15 -21 Nisan 2019 Başak Burcu Hande Kazanova Parasal konular önemli

Parasal konularda güzel şanslar üç hafta boyunca karşınıza gelebilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor?

Bu pazartesi sabah saatlerinde işinize yetişirken biraz isteksiz adımlar atacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Sabah saatlerinde desteklenmiyorsunuz ve güne adapte olmakta zorlanabilirsiniz.

Öğleden sonra Ay, Başak Burcu’na geçecek ve birkaç gün boyunca kendi istek ve yapacaklarınıza odaklanacaksınız. Bu hafta ilişkiler önemli olacak. Güzel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Özellikle güçlü insanlardan göreceğiniz destekler ve alacağınız güzel tavsiyelerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

Çarşamba günü itibariyle Merkür, Koç Burcu’na geçecek. Parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak. Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Parasal konularda bu Dolunay’da önemli kararlar alacaksınız.

Hukuk ve adeletin önemli olduğu konulardan biri olacak. Hayatımızda tamamlanması gereken önemli konu ve olayların karşımıza geldiğini göreceğiz. 19 Nisan cuma önemli bir gün olacak. Cumartesi günü Güneş, Boğa Burcu’na geçecek. Eğitimsel konular, başka ülkelere gitme, diğer insanlarla bir araya gelmek önem kazanırken parasal konularda da güzel şanslar üç hafta boyunca karşınıza gelebilir. Güzel bir hafta olsun.

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