15 -21 Nisan 2019 Yengeç Burcu Hande Kazanova İki hafta boyunca kariyer önemli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Diğer insanları fikirleriniz ve ortaya sunacağınız birtakım planlarla etkileyebilirsiniz.

Maddi alanda yapılması gerekenler ve organize olması gereken konularla haftanız başlıyor sevgili Yengeç’ler. Sabah saatlerinde Ay, boşlukta olacağı için önemli birtakım ticari girişimleriniz ve ödemeleriniz varsa öğle saatlerine kadar bu alanlarda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.

Öğle saatlerinden sonra Ay, burç değiştircek ve birkaç gün boyunca iletişim ayağınızı hızlı ve aktif tutacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.

İki hafta boyunca kariyer ve iş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve konuşacağınız bir dönem başlıyor. Diğer insanları fikirleriniz ve ortaya sunacağınız birtakım planlarla etkileyebilirsiniz. Cuma günü oluşacak Dolunay, geçen ay ev, aile ve yuva hakkında alığınız kararların nihai sonuçlarınızı göreceğiniz bir Dolunay olacak. Cumartesi günü itibariyle sosyal çevreniz kuvvetlenebilir. Kariyerinizde önemli ilişkilerin de devreye girdiğini görmeye başlayacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.