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15- 21 Nisan 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova Önemli değişimler zamanı

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
15- 21 Nisan 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova Önemli değişimler zamanı

Hande Kazanova sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan 2019 Mart ayında Boğa burcunu neler bekliyor? Hafta başında ev ve aile konuları önemli olacak

Bu hafta başında eviniz, aileniz ve yuvanız konusunda gücünüzü etkin bir şekilde kullandığınız bir hafta olacak. Ancak sabah saatlerinde canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir. İşlerinizi evinizden yürütmek isteyeceksiniz.

Öğle saatleri itibariyle kendi yapacaklarınıza, hobilerinize odaklanacaksınız. Özellikle Nisan doğumlu Boğa’ların hayatında çok önemli değişimlerin oluştuğu bir dönem olacak. Çarşamba günü itibariyle  hayatı anlamlandırmak, planlar yapmak önem kazanıyor.

Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. 20 Mart’ta yaşanan Dolunay’da başlatmış olduğunuz konu ve olayların tamamlandığını göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili olarak bel bölgesine ve böbreklerinize ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Bu dönem tamamlanmalar dönemi olacak. Cumartesi gününden sonra biraz daha elinizi ayağınızı önemli işlerden çekmek isteyeceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Bu dönemi plan yapma dönemi olarak değerlendirmelisiniz sevgili Boğa’lar. Diğer taraftan Güneş, Boğa Burcu’na geçiyor. Kendi köşenize çekilseniz bile kimliğini güçlendirip, kendi isteklerinize önem vereceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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