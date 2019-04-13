Bu hafta sosyal çevre önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 15- 21 Nisan 2019

Bu hafta özellikle sosyal çevreniz ve kariyenizdeki ilişkilerinize odaklanacaksınız. Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan 2019 haftası İkizler burcunu neler bekliyor?

Haftanız organize olmanız gereken işlerinizle başlıyor. Bu alanlarda rahat hareket etmek isteyebilirsiniz. Ama bu pazartesi öğle saatlerine kadar kafanız karmaşık olabilir sevgili İkizler ve yükselen ikizler.

Öğleden sonra ve birkaç gün boyunca daha çok ev ve aile ile ilgili konulara odaklanacaksınız. Bu hafta özellikle sosyal çevreniz ve kariyenizdeki ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu alanda ortaklı hareket etmeniz gereken birtakım konular varsa bunlardan güç alacaksınız.

Çarşamba günü itibariyle sosyal çevreniz hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınızla iletişiminizi kuvvetlendireceğiniz iki haftalık bir döneme gireceksiniz. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay ile aşk hayatınız, özel ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konular, hobileriniz ve risk içeren alanlarda sonlanması gereken konu ve olaylarla uğraşmanız gerekecek. Cumartesi günü itibariyle arkadaş ortamlarınızda daha rahat hareket edeceğiniz ama bencil davranmaya meyilli olacağınız bir döneme merhaba diyeceksiniz. Bir taraftan sosyalleşirken diğer taraftan meseleleri kendi içinizde halletmek isteyeceksiniz. Bu iki konu arasındaki denge hayatınızda önemli olacak. Güzel bir hafta diliyorum.