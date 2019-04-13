Beşiktaş'ın rakibi Medipol Başakşehir
Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek.
Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.
Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.
Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma'dan yoksun maça çıkacak Beşiktaş'ta, Adriano Correia ise son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.
Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, yarınki maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki oyuncu, yarınki karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.