Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca camisi eleştirisine AK Parti'den tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki göstererek, "CHP'nin 6 okuna yedinci ok olarak Saadet'i eklemeye gerek yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ömer Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İstanbul'daki Çamlıca Camisi'yle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin 6 okuna yedinci ok olarak Saadet'i eklemeye gerek yok"

"Bu ittifak yapmak, CHP ideolojisinin Saadet Partisine sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu gösteriyor. Bırakın bu sözleri CHP söylesin, siz niye söylüyorsunuz. CHP'nin 6 okuna yedinci ok olarak Saadet'i eklemeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisinin 6 oku var ama Temel Karamollaoğlu'nun yedinci ok olarak oraya Saadet'i eklemeye çalıştığı görülüyor. Ayrıca bugün pek çok yerdeki fotoğraflara baktığınız zaman zaten dolmuş durumdadır. Saadet Partisinin tabanındaki değerli vatandaşlarımızın, değerli kardeşlerimizin de bu muazzam eserden büyük bir memnuniyet duyduğunu biliyoruz, görüyoruz."

Karamollaoğlu ne demişti? "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu."

Camiyle kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisine devredilmiş oluyor

Bütün vatandaşların camiden memnuniyet düzeyinin yüksek olduğuna vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti:

"Camiyle kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisine devredilmiş oluyor. Zannediyorum, bundan Saadet Partisi'nin tabanındaki kardeşlerimiz de çok büyük bir rahatsızlık duyacaktır. Fakat kurdukları 'benzemez' ittifakın kimi kime benzettiğini, yani Saadet Partisini Cumhuriyet Halk Partisine nasıl benzettiğini çok net bir şekilde burada görmüş oluyoruz. Saadet Partisinin tabanındaki kardeşlerimizin de bu açıklamadan büyük rahatsızlık duyduğunu, cami ile kavga etme geleneğinin CHP'den Saadet Partisine geçmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı söylüyorum. CHP'nin 6 oku memlekete çok çektirdi, yedincisine Saadet diye bir şey ekleme iradesi, maalesef Saadet Partisi Genel Başkanından geliyor. Hiç hayırlı bir yaklaşım değil bu."