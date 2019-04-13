AK Parti, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ateş püskürdü!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "Bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir" diyerek sert tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MKYK sonrası Ömer Çelik, Suriye'li göçmenlere verilen yardımları kesmesine ilişkin CHP'li Tanju Özcan'a sert tepki gösterdi.

"Bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır"

Ömer Çelik, "İhtiyaç duyan mazlum olan insaları kapıya koymak, il dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçı yaklaşım da böyledir. Bu açık, bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır." diye konuştu.

"Utanç verici"

"Hele bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir" diyen Çelik, "Bu kınamaları, doğrudan CHP başkanının olaya müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesi, başkanın uyarılması ve kamuoyuna duyuru yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.