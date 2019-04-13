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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki çekecek uyarı! Listede Türkiye de var

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki çekecek uyarı! Listede Türkiye de var

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına, 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin tepkisini çekecek bir karara daha imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına, 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de 'K' sınıfında belirtilen 35 ülke arasında gösterdi. ABD Dışişleri sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Kaçırılma veya rehin alma riski varmış
Wall Street Journal gazetesi ise, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında 'Terör tehlikesi' için 'T' ve doğal afet uyarısı için 'N', toplumsal olaylar için ise 'U' harflerini kullanıyor. Böylece, 'Kaçırılma riski' anlamına gelen 'K' uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.

Gözaltına alınabilirsiniz
BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında, "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.

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