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Mehmet Metiner Abdullah Gül'e sert çıktı dost görünümlü namert

Mehmet Metiner Abdullah Gül'e sert çıktı dost görünümlü namert

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, İstanbul seçimleriyle ilgili 'Güçlü olunca başkasına yapmamız lazım' diyen Abdullah Gül'e, 'Kanuni bir itiraz sürecini Gül’ün bilerek başka bir mecraya çekmesi ne dostlukla ne mertlikle bağdaşır elbet.' sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni parti iddialarıyla anılan Abdullah Gül'ün İstanbul seçimlerine ilişkin sözleri tartışma konusu oldu. AK Parti çevrelerinden Gül'ün açıklamalarına tepki gecikmedi.

Eski AK Parti milletvekili Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi. 

AK Parti'nin itiraz hakkını kullanmasını başka yöne çekmekle eleştiren yazar, Gül'ü namert olmak ve AK Parti'yi arkadan vurmakla suçladı. Yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"O seni sırtından vurur"

“Bize yapılanı güçlüyken bir başkasına yapmamalıyız!” diyerek İmamoğlu’na arka çıkan, dahası güç kullanımı marifetiyle İmamoğlu’nun hakkının gasp edilmek istendiği imasında bulunan Gül aklınca hem Reis’i suçluyor hem YSK’ya telkinde bulunuyor. 

Kanuni bir itiraz sürecini Gül’ün bilerek başka bir mecraya çekmesi ne dostlukla ne mertlikle bağdaşır elbet.   Sanırım şu sözler anlayan için yeterlidir.  Mert düşmandan korkma; o seni arkandan vurmaz. Dost görünümlü namertten kork; o seni sırtından vurur. "

Mehmet Metiner'in yazısının tamamı

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