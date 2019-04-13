HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Bakan Cahit Turhan: Abonelik sözleşmeleri artık e devlet'te yapılabilecek

Bakan Cahit Turhan: Abonelik sözleşmeleri artık e devlet'te yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

Turhan yaptığı açıklamada "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

Bakan Turhan açıklamasına şu şekilde devam etti: 

"Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Lucescu'dan bomba Türkiye itirafı
Lucescu'dan bomba Türkiye itirafı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki çekecek uyarı! Listede Türkiye de var
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki çekecek uyarı! Listede Türkiye de var
Mazbatasını alan başkan kutlama yemeği verdi! 71 kişi hastanelik oldu
Mazbatasını alan başkan kutlama yemeği verdi! 71 kişi hastanelik oldu
Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca camisi eleştirisine AK Parti'den tepki
Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca camisi eleştirisine AK Parti'den tepki
Kırıkkale'de Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı
Kırıkkale'de Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı
Sudan'da darbeyi yapan general Avad bin Avf istifa etti
Sudan'da darbeyi yapan general Avad bin Avf istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Ömür: Önceliğimiz Trabzonspor
Abdulkadir Ömür: Önceliğimiz Trabzonspor
Mesut Bakkal: Biz bu işin içinden çıkarız
Mesut Bakkal: Biz bu işin içinden çıkarız
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
İlhan Omar'ı hedef gösteren Trump'a tepki yağıyor
İlhan Omar'ı hedef gösteren Trump'a tepki yağıyor
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Gökhan İnler'den flaş Beşiktaş paylaşımı
Gökhan İnler'den flaş Beşiktaş paylaşımı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Yorumlar