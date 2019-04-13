İmamoğlu'ndan "A Haber" paylaşımı: Ama yayınlamadılar
Ekrem İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladığını ancak bunların yayınlanmadığını Twitter'dan "Verdiğim cevapları lütfen izleyin" diyerek paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine bazı sorular yönelttiğini söyledi.
"Ama yayınlamadılar"
Bu soruları yanıtladığını belirten ve o ana dair bir video da yayınlayan İmamoğlu, devamında "Ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin" ifadesini kullandı.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Yaklaşık 145 yıllık demokrasi mücadelesi” diyerek neyi kastettim? A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin. pic.twitter.com/rW68PcHkBD— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 Nisan 2019