İmamoğlu'ndan "A Haber" paylaşımı: Ama yayınlamadılar

Ekrem İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladığını ancak bunların yayınlanmadığını Twitter'dan "Verdiğim cevapları lütfen izleyin" diyerek paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine bazı sorular yönelttiğini söyledi.

"Ama yayınlamadılar"

Bu soruları yanıtladığını belirten ve o ana dair bir video da yayınlayan İmamoğlu, devamında "Ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin" ifadesini kullandı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: