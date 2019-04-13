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Deniz Zeyrek paylaştı! İşte AK Parti kurucusunun "Bu yüzden kaybettik" dediği fotoğraf

Deniz Zeyrek paylaştı! İşte AK Parti kurucusunun "Bu yüzden kaybettik" dediği fotoğraf

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yeni yazısında bir AK Parti kurucusunun gazetelik fotoğrafı gönderdiğini belirterek "Bu fotoğraflar yüzünden seçimi kaybettik" dediğini aktardı. 

Zeyrek, fotoğrafı gönderen AK Parti kurucusunun ismini vermedi.

Zeyrek'in bugünkü yazısının bir bölümünde "Bir AK Parti kurucusu ile telefonda konuşuyorduk. Havaalanında CIP bölümünde geciken uçağı bekliyormuş. Beni aramadan önce, karşıdaki ekranların ve gazeteliğin fotoğrafını çekip göndermiş" diye yazdı.

"Ömer Çelik görünüyor"

"Dört ekrandan üçünde Ömer Çelik görünüyor" diyen Zeyrek, "Dördüncü ekran da İngilizce yayın yapan bir kanal ve büyük ihtimalle Türkçe yapılan bir basın toplantısını vermiyor." ifadelerini kullandı.

Muhalif denilen gazeteler yok

Zeyrek, "Gazetelikte ise Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ'nün yanı sıra, Cumhuriyet, Birgün, Yeniçağ gibi gazeteler yok" diye konuştu.

"İşte bu fotoğraflar yüzünden kaybettik"

“İşte bu fotoğraflar yüzünden kaybettik” dedi. Sonra şöyle devam etti:
“Bu kadar imkana, bu kadar tek sesliliğe rağmen kendimizi anlatamamışız. Demek ki anlattığımız hikayede bir sorun var.”

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