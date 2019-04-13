Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilat toplantısında dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği ilçe belediye ve meclis üyelerinin de yer aldığı AK Parti Ankara teşkilatına uyarı ve önerilerde bulundu: Belediye meclisinde sayısal çoğunluk bizde. Vatandaşın hayrına projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı değil, uzlaşmacı olun. Sözde mağduriyet oluşmasına izin vermeyin.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AK Parti Ankara teşkilatını kabul etti. Parti genel merkezinde yapılan toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzlaşmacı bir politika izlemeleri talimatı verdiği öğrenildi. Vatandaşın hayrına olan icraatlara ‘evet’ demelerini isteyen Erdoğan’ın toplantıda şu mesajları verdiği kaydedildi:

Verdiğiniz sözleri yerine getirin

"Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

Kavgacı bir politika izlemeyin

Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin."