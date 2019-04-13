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Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye

Anadolu Ajansı
Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'ya telefonla taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

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