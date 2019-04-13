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Mesut Özil görme engelli hayranıyla bir araya geldi

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesüt Özil, görme yetisini kaybeden Mikey Poulli adlı bir hayranıyla bir araya geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, görme yetisini kaybeden Mikey Poulli küçük hayranıyla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından buluşmanın görüntülerini paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, ender görülen bir rahatsızlık sonucu Mikey'nin gözlerinin görmediğini ancak bu durumun onu futbol oynamaktan alıkoyamadığını kaydetti.

30 yaşındaki Mesut Özil, Mikey'nin hayallerinin peşinden gideceğine inandığını yazdı.

Mesut Özil'in paylaştığı görüntüde, Mikey'nin elleriyle yıldız futbolcunun yüzüne ve saçlarına dokunarak iletişim kurması yer alıyor.

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