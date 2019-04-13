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Boğaz'dan geçen Yunanistan gemisinde dikkat çeken detay

Boğaz'dan geçen Yunanistan gemisinde dikkat çeken detay

Yunanistan Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin arka bölümündeki çok sayıda ağır silah ve füzelerin olması dikkat çekti.

Yunanistan Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yunanistan Donanması'na ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS Ritsos, 7 gün önce Karadeniz'e geçmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarında tekrar İstanbul Boğazı'na girdi.

Çok sayıda ağır silah ve füze olması dikkat çekti

Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde yunan askerlerinin olduğu görüldü. Geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görülürken savaş gemisi yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

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